Schwacher Handel in New York: So performt der Dow Jones am Freitagmittag

Am Freitag steht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,44 Prozent im Minus bei 45 434,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,384 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,122 Prozent tiefer bei 45 581,03 Punkten in den Handel, nach 45 636,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 45 616,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 377,21 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,375 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 29.07.2025, bei 44 632,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 215,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2024, wurde der Dow Jones auf 41 335,05 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,18 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 757,84 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit American Express (+ 1,15 Prozent auf 330,75 USD), Procter Gamble (+ 0,87 Prozent auf 157,01 USD), Chevron (+ 0,80 Prozent auf 160,59 USD), Merck (+ 0,70 Prozent auf 83,79 USD) und Travelers (+ 0,65 Prozent auf 272,03 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-4,23 Prozent auf 416,51 USD), NVIDIA (-3,37 Prozent auf 174,09 USD), IBM (-1,31 Prozent auf 242,51 USD), Amazon (-1,26 Prozent auf 228,68 USD) und Goldman Sachs (-0,91 Prozent auf 744,40 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 897 914 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at