American Express Aktie

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

Frühe Anlage 28.10.2025 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 271,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das American Express-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,836 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 322,65 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 27.10.2025 auf 361,67 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 33,23 Prozent gleich.

American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 249,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

