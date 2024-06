Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der CAC 40 notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent tiefer bei 7 663,07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,762 Prozent schwächer bei 7 648,14 Punkten, nach 7 706,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 646,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 664,44 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 8 094,97 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 25.03.2024, einen Stand von 8 151,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 7 163,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im CAC 40

Die stärksten Einzelwerte im CAC 40 sind aktuell Kering (+ 1,81 Prozent auf 328,45 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 0,01 Prozent auf 13,76 EUR), Sanofi (-0,05 Prozent auf 90,59 EUR), Stellantis (-0,09 Prozent auf 19,38 EUR) und BNP Paribas (-0,25 Prozent auf 61,07 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (ex EADS) (-8,90 Prozent auf 135,82 EUR), STMicroelectronics (-2,86 Prozent auf 36,74 EUR), Schneider Electric (-0,88 Prozent auf 225,60 EUR), Hermès (Hermes International) (-0,49 Prozent auf 2 170,00 EUR) und Saint-Gobain (-0,40 Prozent auf 73,11 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 4 383 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 356,933 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. Mit 9,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at