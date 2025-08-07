Saint-Gobain Aktie

96,22EUR 2,64EUR 2,82%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 18:20:58

Saint-Gobain Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Kaufen
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
96,38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
96,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten