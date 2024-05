Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 1 843,98 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 844,93 Punkten, nach 1 844,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 841,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 845,90 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 781,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 697,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 1 604,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,58 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 850,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 4,01 Prozent auf 7,00 EUR), Addiko Bank (+ 2,04 Prozent auf 17,50 EUR), UBM Development (+ 1,82 Prozent auf 19,60 EUR), Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 21,55 EUR) und PORR (+ 0,84 Prozent auf 14,34 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil ZUMTOBEL (-1,34 Prozent auf 5,90 EUR), Rosenbauer (-1,28 Prozent auf 30,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,19 Prozent auf 8,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 115,60 EUR) und Telekom Austria (-0,71 Prozent auf 8,34 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 405 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,719 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

