Schwacher Handel in Wien: ATX sackt am Dienstagnachmittag ab

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent leichter bei 3 664,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 119,487 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,034 Prozent höher bei 3 685,75 Punkten, nach 3 684,49 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 657,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 685,75 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der ATX 3 534,45 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 16.04.2024, einen Stand von 3 497,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 3 161,21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 0,84 Prozent auf 168,40 EUR), BAWAG (+ 0,30 Prozent auf 65,85 EUR), Erste Group Bank (+ 0,15 Prozent auf 46,74 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 8,64 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-3,28 Prozent auf 24,20 EUR), Lenzing (-1,82 Prozent auf 32,30 EUR), Raiffeisen (-1,55 Prozent auf 17,13 EUR), OMV (-1,37 Prozent auf 38,86 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,69 Prozent auf 35,75 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 213 295 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Mit 10,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

