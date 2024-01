Schwacher Handel in Wien: ATX verliert zum Handelsstart

Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent tiefer bei 3 421,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,406 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,004 Prozent auf 3 426,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 426,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 429,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 420,13 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,252 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bewegte sich der ATX bei 3 321,76 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 10.10.2023, einen Wert von 3 150,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, notierte der ATX bei 3 241,62 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Verbund (+ 0,64 Prozent auf 87,00 EUR), voestalpine (+ 0,30 Prozent auf 26,98 EUR), OMV (+ 0,28 Prozent auf 38,74 EUR), Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 29,68 EUR) und Andritz (-0,09 Prozent auf 54,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen CA Immobilien (-1,12 Prozent auf 31,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,81 Prozent auf 122,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,72 Prozent auf 24,70 EUR), IMMOFINANZ (-0,72 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 18,55 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 848 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,444 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at