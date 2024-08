Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter

In Wien standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der ATX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 3 566,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,953 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,044 Prozent fester bei 3 569,78 Punkten, nach 3 568,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 582,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 551,30 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der ATX bei 3 706,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der ATX bei 3 686,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, mit 3 147,14 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,87 Prozent auf 16,11 EUR), DO (+ 1,94 Prozent auf 147,40 EUR), BAWAG (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR), EVN (+ 1,20 Prozent auf 29,60 EUR) und Andritz (+ 0,82 Prozent auf 55,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-2,36 Prozent auf 21,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 33,65 EUR), OMV (-1,08 Prozent auf 38,56 EUR), Österreichische Post (-0,85 Prozent auf 29,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,77 Prozent auf 102,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 967 974 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,82 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at