Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell

Kaum verändert zeigt sich der ATX am Donnerstagmittag.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 3 563,54 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 114,389 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 3 564,55 Punkten in den Handel, nach 3 565,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 549,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 570,34 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,089 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der ATX einen Stand von 3 353,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der ATX 3 398,23 Punkte auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 3 232,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,44 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 4,55 Prozent auf 71,25 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 44,26 EUR), EVN (+ 1,20 Prozent auf 25,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,78 Prozent auf 32,25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,75 Prozent auf 8,11 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-1,51 Prozent auf 55,50 EUR), Erste Group Bank (-1,44 Prozent auf 42,49 EUR), Wienerberger (-1,32 Prozent auf 32,92 EUR), AT S (AT&S) (-1,11 Prozent auf 18,72 EUR) und Andritz (-0,87 Prozent auf 57,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 161 806 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 24,232 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,42 Prozent.

