Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,65 Prozent tiefer bei 18 463,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 583,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 437,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 153,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 17 773,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 083,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 3,63 Prozent auf 237,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,73 Prozent auf 246,30 EUR), Deutsche Bank (+ 1,30 Prozent auf 15,31 EUR), Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 29,93 EUR) und EON SE (+ 1,07 Prozent auf 12,32 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-2,04 Prozent auf 24,02 EUR), Daimler Truck (-2,04 Prozent auf 37,05 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 26,16 EUR), Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 101,45 EUR) und Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 231,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 320 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,158 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

