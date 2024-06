Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus

Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent auf 18 573,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 621,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 563,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 722,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 971,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 227,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 22,75 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 182,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,58 Prozent auf 516,60 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 38,73 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 260,30 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Covestro (-1,99 Prozent auf 51,14 EUR), Porsche Automobil vz (-1,88 Prozent auf 44,80 EUR), Deutsche Bank (-1,79 Prozent auf 14,69 EUR), BASF (-1,72 Prozent auf 45,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 107,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 366 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,731 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Mit 8,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

