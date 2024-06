Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,14 Prozent tiefer bei 25 552,91 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 229,178 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,032 Prozent auf 25 581,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 589,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 581,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 497,57 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,644 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der MDAX mit 27 441,23 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, stand der MDAX bei 26 245,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 183,08 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,79 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit GEA (+ 3,74 Prozent auf 39,42 EUR), KION GROUP (+ 1,40 Prozent auf 41,24 EUR), Befesa (+ 0,98 Prozent auf 30,90 EUR), HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 34,24 EUR) und CTS Eventim (+ 0,44 Prozent auf 79,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SMA Solar (-29,43 Prozent auf 29,30 EUR), JENOPTIK (-2,43 Prozent auf 27,26 EUR), EVOTEC SE (-1,92 Prozent auf 7,39 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,28 Prozent auf 65,55 EUR) und MorphoSys (-1,19 Prozent auf 66,20 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die SMA Solar-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 283 119 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,722 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

