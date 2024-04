Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 fällt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zurück.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,91 Prozent schwächer bei 18 004,91 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,17 Prozent auf 17 957,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 169,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 020,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 932,42 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,692 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 018,45 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 16 793,05 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2023, einen Stand von 13 051,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,83 Prozent aufwärts. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 0,96 Prozent auf 861,77 USD), Palo Alto Networks (+ 0,66 Prozent auf 280,97 USD), eBay (+ 0,62 Prozent auf 52,28 USD), CrowdStrike (+ 0,50 Prozent auf 312,31 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,50 Prozent auf 121,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-6,51 Prozent auf 114,04 USD), CoStar Group (-4,53 Prozent auf 91,36 USD), Sirius XM (-4,20 Prozent auf 3,31 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,75 Prozent auf 18,46 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-3,48 Prozent auf 49,89 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 729 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,906 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at