Schwacher Handel: NASDAQ 100 implodiert nachmittags

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 3,27 Prozent auf 29 414,66 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent leichter bei 29 992,37 Punkten in den Handel, nach 30 407,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 313,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 051,08 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,91 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 28 015,06 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 25 020,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 547,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,70 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Exelon (+ 2,61 Prozent auf 45,80 USD), Mondelez (+ 2,51 Prozent auf 62,52 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,40 Prozent auf 452,35 USD), Amgen (+ 2,29 Prozent auf 353,52 USD) und O Reilly Automotive (+ 2,15 Prozent auf 90,30 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-15,91 Prozent auf 57,51 USD), Arm (-11,90 Prozent auf 346,61 USD), Marvell Technology (-10,41 Prozent auf 283,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,90 Prozent auf 116,56 USD) und QUALCOMM (-9,72 Prozent auf 219,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 195 608 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at