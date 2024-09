Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent leichter bei 19 350,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,237 Prozent höher bei 19 478,51 Punkten in den Handel, nach 19 432,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 347,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 486,45 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,323 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 19 508,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 908,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 225,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 16,96 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian A (+ 2,57 Prozent auf 159,83 USD), Dollar Tree (+ 1,78 Prozent auf 74,81 USD), Monster Beverage (+ 1,76 Prozent auf 51,97 USD), Apple (+ 1,41 Prozent auf 219,85 USD) und Arm (+ 1,33 Prozent auf 138,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-3,57 Prozent auf 3,65 USD), Zoom Video Communications (-2,86 Prozent auf 66,16 USD), Intel (-2,40 Prozent auf 20,96 USD), Zscaler (-2,21 Prozent auf 166,55 USD) und Palo Alto Networks (-2,21 Prozent auf 330,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 216 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,959 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

