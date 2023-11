Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,14 Prozent auf 15 810,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,184 Prozent schwächer bei 15 803,98 Punkten in den Handel, nach 15 833,17 Punkten am Vortag.

Bei 15 772,17 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 15 819,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 2,21 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 17.10.2023, den Stand von 15 122,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 715,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 676,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 45,55 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. 10 696,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Ross Stores (+ 6,82 Prozent auf 128,35 USD), Copart (+ 3,78 Prozent auf 51,18 USD), Intuitive Surgical (+ 2,19 Prozent auf 310,60 USD), Palo Alto Networks (+ 1,72 Prozent auf 246,47 USD) und Analog Devices (+ 1,57 Prozent auf 182,66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Applied Materials (-4,92 Prozent auf 147,20 USD), Tesla (-2,65 Prozent auf 227,41 USD), JDcom (-2,17 Prozent auf 27,47 USD), Sirius XM (-1,56 Prozent auf 5,05 USD) und Intel (-1,38 Prozent auf 42,75 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3 632 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at