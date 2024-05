Schwacher Handel: NASDAQ Composite leichter

Anleger in New York treten am Mittag den Rückzug an.

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 16 284,41 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,652 Prozent auf 16 226,07 Punkte an der Kurstafel, nach 16 332,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 226,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 341,65 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 253,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 793,71 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 08.05.2023, einen Wert von 12 256,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,28 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Learning Tree International (+ 42,50 Prozent auf 0,29 USD), Innodata (+ 33,23 Prozent auf 8,98 USD), Myriad Genetics (+ 17,62 Prozent auf 23,27 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 12,72 Prozent auf 15,73 USD) und Cirrus Logic (+ 9,07 Prozent auf 99,40 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-21,32 Prozent auf 8,23 USD), QC (-18,97 Prozent auf 0,47 USD), Align Technology (-6,17 Prozent auf 268,83 USD), Inter Parfums (-6,10 Prozent auf 115,75 USD) und VOXX International A (-5,66 Prozent auf 5,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 275 877 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,860 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

