Schwacher Handel: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der SDAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent auf 15 109,22 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 123,085 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent tiefer bei 15 111,55 Punkten in den Handel, nach 15 134,41 Punkten am Vortag.

Bei 15 115,25 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 102,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,407 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2024, bei 14 053,25 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 13 824,76 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Wert von 13 620,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,32 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,55 Prozent auf 78,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR), ADTRAN (+ 1,33 Prozent auf 5,34 USD), IONOS (+ 1,16 Prozent auf 26,20 EUR) und STRATEC SE (+ 1,13 Prozent auf 44,75 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil KWS SAAT SE (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,48 Prozent auf 17,26 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,45 Prozent auf 1,09 EUR), pbb (-1,30 Prozent auf 5,69 EUR) und CANCOM SE (-1,30 Prozent auf 31,94 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 447 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,150 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2024 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

