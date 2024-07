Schwacher Handel: SLI notiert nachmittags im Minus

Am Dienstag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 1 977,42 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 1 984,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 990,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 973,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, notierte der SLI bei 1 943,24 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 1 869,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 762,10 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,13 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,86 Prozent auf 268,90 CHF), Lonza (+ 1,75 Prozent auf 522,20 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 85,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,99 Prozent auf 49,09 CHF) und VAT (+ 0,95 Prozent auf 447,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-4,42 Prozent auf 4 106,00 CHF), ams (-2,05 Prozent auf 1,19 CHF), Logitech (-1,98 Prozent auf 79,16 CHF), Roche (-1,93 Prozent auf 274,70 CHF) und Temenos (-1,74 Prozent auf 64,90 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 055 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

