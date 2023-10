Schwacher Handel: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochmittag

Wenig Veränderung ist am dritten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 3 039,22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 429,613 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,109 Prozent tiefer bei 3 040,42 Punkten, nach 3 043,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 059,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 033,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,51 Prozent nach oben. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 3 096,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, lag der TecDAX bei 3 124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bewegte sich der TecDAX bei 2 691,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 897,14 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 4,75 Prozent auf 83,85 EUR), Nordex (+ 2,61 Prozent auf 11,02 EUR), PNE (+ 1,56 Prozent auf 13,04 EUR), EVOTEC SE (+ 1,43 Prozent auf 18,14 EUR) und SMA Solar (+ 1,08 Prozent auf 65,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Kontron (-2,34 Prozent auf 18,79 EUR), MorphoSys (-2,16 Prozent auf 23,60 EUR), ADTRAN (-1,52 Prozent auf 7,80 USD), Infineon (-1,50 Prozent auf 32,44 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,49 Prozent auf 36,48 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 394 801 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 142,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

