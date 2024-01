Schwacher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag

Am Montag gibt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,90 Prozent auf 25 938,76 Punkte nach. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 248,612 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,321 Prozent auf 26 090,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 174,57 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 093,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 874,49 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Stand von 27 137,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, betrug der MDAX-Kurs 23 772,02 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, lag der MDAX-Kurs bei 29 075,86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 3,35 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4,46 Prozent auf 27,62 EUR), Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 67,38 EUR), HELLA GmbH (+ 1,23 Prozent auf 82,00 EUR), RTL (+ 0,56 Prozent auf 36,14 EUR) und K+S (+ 0,53 Prozent auf 13,39 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Stabilus SE (-6,64 Prozent auf 59,80 EUR), Delivery Hero (-4,16 Prozent auf 22,49 EUR), Siltronic (-3,98 Prozent auf 88,15 EUR), HelloFresh (-3,65 Prozent auf 12,95 EUR) und Gerresheimer (-3,25 Prozent auf 92,35 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 040 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,953 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at