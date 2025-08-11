RTL Aktie
|35,10EUR
|0,15EUR
|0,43%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld für TV-Werbung sei schwach gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Verluste aus dem Start des Streaming-Geschäfts des Medienkonzerns hätten indes das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Halbjahr gestützt./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,68%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
