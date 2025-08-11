NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld für TV-Werbung sei schwach gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Verluste aus dem Start des Streaming-Geschäfts des Medienkonzerns hätten indes das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Halbjahr gestützt./rob/bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.