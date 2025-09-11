RTL Aktie

35,60EUR -0,30EUR -0,84%
RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

11.09.2025 10:39:16

RTL Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Bei RTL drehten sich die Fragen unter anderem um die Pläne mit dem TV-Rückkehrer Stefan Raab, die Auswirkungen der Fusion des Konkurrenten ProSiebenSat.1 mit MediaForEurope und erhoffte Synergien mit dem Pay-TV-Sender Sky./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Market-Perform
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
35,90 € 		Abst. Kursziel*:
-22,01%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
35,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,35%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

