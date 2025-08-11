RTL Aktie
|35,20EUR
|0,25EUR
|0,72%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
11.08.2025 08:51:35
RTL Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medienkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,70 €
|
Abst. Kursziel*:
18,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|RTL-Aktie zieht dennoch an: Umsatz und Gewinn rückläufig (Dow Jones)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.08.25
|ROUNDUP: RTL bestätigt nach schwierigem Halbjahr Prognose - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Jung und Alt: Die Kandidaten für das 'Sommerhaus der Stars' (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|35,30
|1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.