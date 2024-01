Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Am Mittwoch verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,47 Prozent auf 37 536,95 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,395 Prozent auf 37 566,22 Punkte an der Kurstafel, nach 37 715,04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 629,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 37 406,90 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,078 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der Dow Jones mit 36 245,50 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 03.10.2023, bei 33 002,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, notierte der Dow Jones bei 33 136,37 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,06 Prozent auf 115,57 USD), Chevron (+ 1,93 Prozent auf 152,36 USD), Verizon (+ 1,47 Prozent auf 39,45 USD), Amgen (+ 1,16 Prozent auf 300,83 USD) und Walt Disney (+ 0,80 Prozent auf 91,44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Boeing (-2,53 Prozent auf 245,38 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,42 Prozent auf 26,01 USD), Caterpillar (-1,99 Prozent auf 286,88 USD), Home Depot (-1,58 Prozent auf 339,63 USD) und Nike (-1,53 Prozent auf 104,92 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 954 335 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,731 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at