Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 20 852,94 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,651 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 956,96 Zählern und damit 0,097 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 936,66 Punkte).

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 852,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 971,24 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,23 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 20 271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 223,03 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 218,49 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,31 Prozent zu. Bei 21 440,74 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 1,03 CHF), INFICON (+ 5,75 Prozent auf 165,60 CHF), BELIMO (+ 5,36 Prozent auf 777,00 CHF), Comet (+ 4,78 Prozent auf 315,80 CHF) und SFS (+ 4,13 Prozent auf 146,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), Schlatter Industries (-3,00 Prozent auf 19,40 CHF), Novartis (-2,78 Prozent auf 127,82 CHF), Schindler (-2,46 Prozent auf 293,40 CHF) und Valiant (-2,36 Prozent auf 149,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 953 194 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 353,283 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at