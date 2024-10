Schwacher Handel: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 16 194,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,202 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,492 Prozent auf 16 190,17 Punkte an der Kurstafel, nach 16 270,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 223,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 169,93 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,335 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, stand der SPI bei 15 957,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, stand der SPI bei 16 283,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 235,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 11,15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 12,56 Prozent auf 0,88 CHF), Klingelnberg (+ 3,72 Prozent auf 15,35 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,47 Prozent auf 0,08 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,33 Prozent auf 2,48 CHF) und Autoneum (+ 3,16 Prozent auf 117,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Tecan (N) (-13,57 Prozent auf 230,60 CHF), Relief Therapeutics (-5,26 Prozent auf 5,40 CHF), Curatis (-4,01 Prozent auf 8,62 CHF), Sensirion (-3,74 Prozent auf 64,30 CHF) und Sulzer (-3,64 Prozent auf 137,80 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 884 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,313 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

