Schwacher Handel: STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 4 535,69 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,115 Prozent auf 4 536,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 541,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 543,04 Punkte, das Tagestief hingegen 4 524,06 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Stand von 4 496,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 405,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 3 945,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,06 Prozent auf 143,40 CHF), Hermès (Hermes International) (+ 1,30 Prozent auf 2 209,00 EUR), Air Liquide (+ 1,26 Prozent auf 166,78 EUR), National Grid (+ 0,92 Prozent auf 8,97 GBP) und Enel (+ 0,92 Prozent auf 6,57 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Airbus SE (ex EADS) (-10,90 Prozent auf 132,83 EUR), UBS (-3,14 Prozent auf 26,52 CHF), SAFRAN (-2,85 Prozent auf 200,20 EUR), BNP Paribas (-1,51 Prozent auf 60,30 EUR) und VINCI (-1,14 Prozent auf 101,63 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 27 293 200 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 584,484 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at