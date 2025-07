NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer erneuten Senkung der Gewinnerwartungen durch den Pharmakonzern auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Die Markterwartungen dürften nun fallen, schrieb Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte betonte aber auch, dass die Dänen einen neuen Chef bekommen. Alles in allem gebe es im Geschäft rund um Abnehmmittel weiter Chancen, aber Konkurrenzdruck sei da und die Nachrichtenlage dürfte in diesem Jahr durchwachsen bleiben./rob/mis/ajx



