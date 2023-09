Schwacher Wochentag in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

Heute halten sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent auf 4 208,57 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,768 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,037 Prozent auf 4 211,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 212,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 211,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 178,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,92 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 260,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 304,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Stand von 3 427,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 9,14 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 1,52 Prozent auf 233,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,73 Prozent auf 112,44 EUR), adidas (+ 0,31 Prozent auf 163,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,18 Prozent auf 163,80 EUR) und Siemens (+ 0,16 Prozent auf 133,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. 1 014 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 367,915 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 10,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at