Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 4 162,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,634 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,167 Prozent auf 4 181,62 Punkte an der Kurstafel, nach 4 174,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 204,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 155,01 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 282,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Wert von 4 399,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wies der Euro STOXX 50 3 318,20 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 0,65 Prozent auf 31,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,55 Prozent auf 109,54 EUR), BMW (+ 0,54 Prozent auf 96,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 19,94 EUR) und SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 122,96 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 161,20 EUR), Enel (-1,50 Prozent auf 5,75 EUR), Flutter Entertainment (-1,27 Prozent auf 132,20 GBP), Ferrari (-0,98 Prozent auf 280,20 EUR) und UniCredit (-0,85 Prozent auf 22,69 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 818 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 357,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

