Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

STOXX 50-Handel am Dienstagnachmittag.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 4 496,42 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 4 517,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 515,12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 491,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 524,64 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 424,72 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2024, einen Stand von 4 526,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 3 942,62 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2,30 Prozent auf 36,87 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,38 Prozent auf 27,86 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,20 Prozent auf 136,66 EUR), National Grid (+ 1,14 Prozent auf 10,20 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 509,80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-4,09 Prozent auf 3,92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,48 Prozent auf 25,00 GBP), Glencore (-3,44 Prozent auf 4,06 GBP), BASF (-2,33 Prozent auf 45,47 EUR) und Rio Tinto (-1,68 Prozent auf 50,48 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 27 513 220 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,345 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Santander-Aktie verzeichnet mit 6,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at