Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel im Minus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 18 493,62 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,785 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,032 Prozent schwächer bei 18 512,11 Punkten in den Handel, nach 18 518,03 Punkten am Vortag.

Bei 18 512,11 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 440,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 068,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 770,02 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2023, den Stand von 16 068,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,28 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 4,72 Prozent auf 239,50 EUR), Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 29,82 EUR), Brenntag SE (+ 0,53 Prozent auf 64,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,48 Prozent auf 136,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 23,92 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Daimler Truck (-3,41 Prozent auf 36,53 EUR), Siemens Energy (-2,29 Prozent auf 25,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 231,80 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 180,28 EUR) und Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 509,80 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 239 147 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 219,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Mit 8,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at