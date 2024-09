Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Der DAX fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent leichter bei 18 652,03 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,784 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,415 Prozent auf 18 621,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 699,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 659,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 621,78 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX lag noch vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 18 322,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 18 002,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 15 893,53 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,23 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,11 Prozent auf 13,69 EUR), QIAGEN (+ 0,55 Prozent auf 41,75 EUR), Merck (+ 0,36 Prozent auf 168,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,30 Prozent auf 33,51 EUR) und Hannover Rück (+ 0,20 Prozent auf 255,10 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 28,45 EUR), MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 272,30 EUR), Continental (-1,38 Prozent auf 52,88 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 29,43 EUR) und Deutsche Bank (-1,15 Prozent auf 14,46 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 507 455 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 234,058 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

