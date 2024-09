Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,58 Prozent auf 18 300,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 274,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 610,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 317,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 632,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 15 734,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,00 EUR), EON SE (+ 0,95 Prozent auf 13,29 EUR), Sartorius vz (+ 0,85 Prozent auf 237,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,75 Prozent auf 267,50 EUR) und Symrise (+ 0,51 Prozent auf 119,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-6,69 Prozent auf 23,84 EUR), Infineon (-3,54 Prozent auf 28,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,32 Prozent auf 477,30 EUR), Continental (-3,30 Prozent auf 58,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,97 Prozent auf 92,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 630 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,811 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,63 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at