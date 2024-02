Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge

In Frankfurt ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent leichter bei 25 556,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 244,775 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,191 Prozent auf 25 637,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 588,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 693,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 518,31 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 26 057,68 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2023, den Stand von 24 908,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, lag der MDAX noch bei 29 321,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,77 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,49 Prozent auf 142,05 EUR), HelloFresh (+ 2,40 Prozent auf 12,79 EUR), EVOTEC SE (+ 2,23 Prozent auf 13,55 EUR), Aurubis (+ 1,74 Prozent auf 65,56 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,73 Prozent auf 5,54 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-5,27 Prozent auf 16,49 EUR), WACKER CHEMIE (-4,16 Prozent auf 99,24 EUR), LEG Immobilien (-2,04 Prozent auf 71,90 EUR), SMA Solar (-1,92 Prozent auf 45,88 EUR) und AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 33,04 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Delivery Hero-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 380 814 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,849 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2024 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

