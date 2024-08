Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der SDAX verlor am Abend an Boden.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,35 Prozent tiefer bei 13 875,58 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 98,000 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,032 Prozent schwächer bei 13 920,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 924,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 973,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 867,58 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,084 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, den Stand von 14 510,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, lag der SDAX-Kurs bei 15 131,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 049,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,394 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 2,48 Prozent auf 256,20 EUR), Grand City Properties (+ 2,12 Prozent auf 12,05 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,84 Prozent auf 9,16 EUR), Medios (+ 1,83 Prozent auf 16,72 EUR) und Nagarro SE (+ 1,07 Prozent auf 75,55 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PNE (-4,69 Prozent auf 12,18 EUR), SFC Energy (-3,69 Prozent auf 20,90 EUR), Salzgitter (-3,52 Prozent auf 15,36 EUR), SMA Solar (-3,47 Prozent auf 21,16 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-3,30 Prozent auf 55,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 374 893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 8,177 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

