Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell

Das macht der SDAX am Dienstag.

Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 13 750,49 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 114,103 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,426 Prozent auf 13 726,41 Punkte an der Kurstafel, nach 13 785,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 692,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 753,73 Zähler.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 13 796,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 210,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 13 579,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,512 Prozent zurück. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 4,13 Prozent auf 6,05 USD), SÜSS MicroTec SE (+ 2,08 Prozent auf 39,25 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,68 Prozent auf 9,79 EUR), ATOSS Software (+ 1,38 Prozent auf 256,50 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 1,24 Prozent auf 17,93 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-9,30 Prozent auf 37,46 EUR), Schaeffler (-3,73 Prozent auf 6,32 EUR), INDUS (-2,46 Prozent auf 21,85 EUR), AUTO1 (-2,02 Prozent auf 3,39 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2,02 Prozent auf 14,57 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 351 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 13,000 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

