Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der SDAX zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Am Dienstag sank der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 15 945,31 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 79,520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,105 Prozent auf 15 965,29 Punkte an der Kurstafel, nach 15 982,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 897,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 019,03 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 124,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, notierte der SDAX bei 17 194,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, notierte der SDAX bei 13 575,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,82 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,86 Prozent auf 29,62 EUR), Formycon (+ 5,41 Prozent auf 21,45 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5,25 Prozent auf 18,86 EUR), Medios (+ 4,45 Prozent auf 12,68 EUR) und Douglas (+ 4,37 Prozent auf 12,42 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-8,63 Prozent auf 169,40 EUR), Alzchem Group (-6,42 Prozent auf 134,20 EUR), Stabilus SE (-6,06 Prozent auf 19,54 EUR), Siltronic (-4,58 Prozent auf 44,16 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-3,42 Prozent auf 87,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 896 004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,425 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 3,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at