Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

LUS-DAX-Handel am Dienstagnachmittag.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr 0,49 Prozent auf 18 480,50 Punkte.

Bei 18 449,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 577,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 17 995,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 16.04.2024, mit 17 772,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 077,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 2,19 Prozent auf 29,45 EUR), Commerzbank (+ 1,32 Prozent auf 14,61 EUR), Merck (+ 1,25 Prozent auf 153,65 EUR), Siemens Energy (+ 0,76 Prozent auf 26,58 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,69 Prozent auf 101,85 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Porsche (-4,89 Prozent auf 71,62 EUR), Hannover Rück (-2,09 Prozent auf 234,40 EUR), adidas (-2,03 Prozent auf 226,70 EUR), Bayer (-1,93 Prozent auf 25,88 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 63,31 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 729 205 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,302 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Mit 8,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at