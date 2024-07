Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der TecDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 3 292,55 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 528,376 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 295,62 Zählern und damit 0,169 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 301,19 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 300,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 291,39 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,011 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 328,97 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.04.2024, den Stand von 3 322,49 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 3 234,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,964 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,27 Prozent auf 13,94 EUR), AIXTRON SE (+ 2,22 Prozent auf 20,01 EUR), HENSOLDT (+ 1,13 Prozent auf 33,88 EUR), 1&1 (+ 0,91 Prozent auf 15,58 EUR) und PNE (+ 0,71 Prozent auf 14,28 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-1,77 Prozent auf 74,80 EUR), Sartorius vz (-0,88 Prozent auf 226,40 EUR), JENOPTIK (-0,69 Prozent auf 26,02 EUR), Kontron (-0,66 Prozent auf 19,43 EUR) und TeamViewer (-0,65 Prozent auf 10,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 184 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 226,091 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,62 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

