Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Donnerstag ging der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 3 328,08 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 516,810 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent stärker bei 3 329,04 Punkten, nach 3 328,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 344,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 320,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 439,83 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Stand von 3 457,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, notierte der TecDAX bei 3 096,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,105 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 3,72 Prozent auf 32,94 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,23 Prozent auf 60,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,73 Prozent auf 55,36 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,10 Prozent auf 47,88 EUR) und Bechtle (+ 1,04 Prozent auf 44,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-3,36 Prozent auf 8,48 EUR), Elmos Semiconductor (-2,73 Prozent auf 74,80 EUR), Sartorius vz (-2,65 Prozent auf 216,60 EUR), AIXTRON SE (-2,47 Prozent auf 18,13 EUR) und SMA Solar (-1,83 Prozent auf 25,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 880 237 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,108 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2024 hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

