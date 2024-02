Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Minus

Letztendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 17 933,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,182 Prozent stärker bei 17 970,21 Punkten in den Montagshandel, nach 17 937,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 014,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 926,66 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 17 421,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 982,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 11 969,65 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 091,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 7,33 Prozent auf 302,78 USD), Lucid (+ 4,30 Prozent auf 3,15 USD), Micron Technology (+ 4,02) Prozent auf 89,46 USD), Tesla (+ 3,87 Prozent auf 199,40 USD) und Applied Materials (+ 3,24 Prozent auf 203,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Alphabet C (ex Google) (-4,50 Prozent auf 138,75 USD), Alphabet A (ex Google) (-4,44 Prozent auf 137,57 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,41 Prozent auf 20,99 USD), Moderna (-2,53 Prozent auf 94,02 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,29 Prozent auf 29,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 953 784 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,815 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,72 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at