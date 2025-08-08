NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent fester bei 23 611,27 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 23 458,14 Punkte an der Kurstafel, nach 23 389,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 23 619,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 437,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22 702,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 063,57 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 18 413,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 12,57 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 619,24 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 8,28 Prozent auf 119,41 USD), Monster Beverage (+ 6,40 Prozent auf 64,69 USD), Micron Technology (+ 6,28 Prozent auf 118,89 USD), AppLovin A (+ 4,26 Prozent auf 455,98 USD) und Apple (+ 4,24 Prozent auf 229,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Warner Bros Discovery (-8,01 Prozent auf 10,91 USD), Microchip Technology (-6,57 Prozent auf 61,87 USD), Datadog A (-4,01 Prozent auf 130,91 USD), Axon Enterprise (-3,27 Prozent auf 842,50 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,42 Prozent auf 366,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 264 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7,02 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

