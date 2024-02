Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Montagssitzung im Minus

Schlussendlich gab der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 3 393,62 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 109,014 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 406,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 421,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 385,69 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, stand der ATX bei 3 344,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der ATX mit 3 274,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der ATX 3 495,97 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,539 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 1,40 Prozent auf 7,94 EUR), OMV (+ 0,76 Prozent auf 40,97 EUR), Vienna Insurance (+ 0,58 Prozent auf 26,15 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,47 Prozent auf 21,45 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 7,83 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 20,74 EUR), Verbund (-1,87 Prozent auf 63,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,45 Prozent auf 122,20 EUR), Lenzing (-1,27 Prozent auf 31,00 EUR) und voestalpine (-1,09 Prozent auf 25,46 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 307 781 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 22,304 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

