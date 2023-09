Schwacher Wochentag in Wien: ATX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 3 116,02 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 107,312 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 116,46 Punkten in den Handel, nach 3 116,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 114,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 124,60 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 098,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 081,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der ATX mit 2 712,11 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 sank der Index bereits um 1,38 Prozent. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 24,10 EUR), voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 25,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,32 Prozent auf 30,95 EUR), Andritz (+ 0,30 Prozent auf 47,36 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,13 Prozent auf 31,96 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,23 Prozent auf 27,36 EUR), BAWAG (-1,04 Prozent auf 41,98 EUR), DO (-0,97 Prozent auf 101,80 EUR), Telekom Austria (-0,77 Prozent auf 6,47 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,63 Prozent auf 126,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 20 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 27,706 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,94 zu Buche schlagen. Mit 9,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

