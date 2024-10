Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent auf 1 780,77 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 1 788,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 780,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 790,40 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,22 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 1 803,62 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 09.07.2024, bei 1 828,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 559,58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,89 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,70 Prozent auf 86,10 EUR), FACC (+ 0,62 Prozent auf 6,50 EUR), PORR (+ 0,44 Prozent auf 13,82 EUR) und Andritz (+ 0,39 Prozent auf 63,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Semperit (-2,05 Prozent auf 11,46 EUR), Flughafen Wien (-1,52 Prozent auf 51,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,08 Prozent auf 5,50 EUR), STRABAG SE (-1,07 Prozent auf 37,10 EUR) und Raiffeisen (-0,97 Prozent auf 17,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 41 772 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at