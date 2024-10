Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime notiert mittags im Minus

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 1 797,75 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 1 802,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 802,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 810,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 792,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 1 788,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 855,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 573,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 5,73 Prozent auf 20,30 EUR), PORR (+ 1,91 Prozent auf 13,84 EUR), Polytec (+ 1,47 Prozent auf 2,76 EUR), Flughafen Wien (+ 1,18 Prozent auf 51,60 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,09 Prozent auf 5,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen IMMOFINANZ (-3,23 Prozent auf 17,36 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,51 Prozent auf 7,78 EUR), voestalpine (-2,00 Prozent auf 21,56 EUR), EVN (-1,83 Prozent auf 26,85 EUR) und CA Immobilien (-1,27 Prozent auf 26,46 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 81 619 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at