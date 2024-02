Schwacher Wochentag in Zürich: SLI in Rot

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 1 805,30 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,442 Prozent auf 1 814,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 806,48 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 814,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 795,38 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Stand von 1 763,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der SLI noch bei 1 664,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, betrug der SLI-Kurs 1 787,38 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 2,50 Prozent auf 102,55 CHF), Logitech (+ 1,28 Prozent auf 74,34 CHF), Alcon (+ 1,16 Prozent auf 66,48 CHF), Schindler (+ 0,89 Prozent auf 215,40 CHF) und Holcim (+ 0,82 Prozent auf 66,24 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-3,60 Prozent auf 46,27 CHF), UBS (-3,46 Prozent auf 24,81 CHF), ams (-2,38 Prozent auf 1,99 CHF), Sandoz (-2,00 Prozent auf 28,40 CHF) und Roche (-1,00 Prozent auf 228,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 110 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,756 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,82 erwartet. Mit 6,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

