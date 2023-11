Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Wenig Veränderung war letztendlich in Zürich zu beobachten.

Letztendlich schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 1 664,02 Punkten ab. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,029 Prozent leichter bei 1 664,05 Punkten, nach 1 664,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 672,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 661,68 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der SLI bei 1 697,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wies der SLI einen Wert von 1 759,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 627,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 1,01 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,06 Prozent auf 72,32 CHF), UBS (+ 1,83 Prozent auf 22,28 CHF), Temenos (+ 1,39 Prozent auf 67,26 CHF), Schindler (+ 1,09 Prozent auf 189,45 CHF) und Sika (+ 0,62 Prozent auf 226,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-2,51 Prozent auf 51,96 CHF), ams (-2,51 Prozent auf 3,38 CHF), VAT (-2,28 Prozent auf 342,40 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 221,60 CHF) und Swisscom (-0,89 Prozent auf 511,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 286 717 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,971 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,77 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at